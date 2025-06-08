Франція

Інтерес до голкіпера виявляють Ман Сіті та Баварія.

Джандуїджі Доннарумма віддає пріоритет продовженню контракту з ПСЖ.

Термін дії поточної угоди 26-річного воротаря з парижанами закінчується наступного року. У найближчі дні можлива зустріч з представниками клубу, на якій буде обговорюватися майбутнє італійця.

Пропозиція ПСЖ щодо нового контракту передбачає нижчу зарплату, ніж прописана у воротаря зараз (понад 10 мільйонів євро). Сам Доннарумма просить продовження на умовах, що відповідають його видатним виступам у цьому сезоні.

Зазначимо, що інтерес до голкіпера виявляють Манчестер Сіті, Баварія та італійські клуби.