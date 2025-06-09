Франція

Функціонер продовжує рекламувати чемпіонат Франції.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі порівняв французьку Лігу 1 з іншими топ-чемпіонатами Європи та висловився про тріумф парижан в Лізі чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Забивати голи в Ла Лізі легше, ніж у Лізі 1. Луїс Енріке з гордістю представив наш чемпіонат і захистив його від вболівальників клубів АПЛ, які називали Лігу 1 — "лігою фермерів". У підсумку в цьому сезоні Ліги чемпіонів ми обіграли Манчестер Сіті, Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал.

Ніхто не думав, що ми виграємо трофей. Ми наближалися до перемоги в Лізі чемпіонів крок за кроком. Матч на Енфілді надав нам впевненості.

Перед матчем з Арсеналом Луїс Енріке сказав мені, що ми виграємо Лігу чемпіонів. Я був у захваті від кожного гола у фіналі, я ледве міг повірити, що ми обіграли Інтер із рахунком 5:0.

Цей клуб став предметом всеосяжної гордості для Катару та Франції. Після цього неймовірного досягнення клуб став прибутковим", — сказав Аль-Хелаїфі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зробив офіційну пропозицію щодо Забарного.