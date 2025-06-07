Італія

Півзахисник завершив трансфер із Марселя.

Бразильський фланговий нападник Луїс Енріке перебрався до французького Марселя ще в далекому 2020 році за 8 млн євро в якості трансферу з Трес Пассус.

Проте заграти на високому рівні в складі "провансальців" футболісту не вдавалось тривалий час, і влітку 2022 року його взагалі відправили до півторарічної оренди в Ботафогу.

По-справжньому розкрити потенціал нині вже 23-річного виконавця зумів італійський фахівець Роберто Де Дзербі, і в цьому сезоні Енріке видав дев’ять голів та десять гольових передач у 35 матчах.

Це підняло його на високі щаблі претендентів на трансфер із клубу, і зрештою міланський Інтер задовольнив вимоги Марселя щодо переходу бразильця.

22 млн євро + 3 млн євро бонусів — така вартість гравця, який підписав контракт із "зміями" до 2030 року.

Зарплатня в Італії складатиме 2,5 млн євро за сезону.