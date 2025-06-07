Півзахисник завершив трансфер із Марселя.
Луїс Енріке, x.com/Inter
07 червня 2025, 13:54
Бразильський фланговий нападник Луїс Енріке перебрався до французького Марселя ще в далекому 2020 році за 8 млн євро в якості трансферу з Трес Пассус.
Проте заграти на високому рівні в складі "провансальців" футболісту не вдавалось тривалий час, і влітку 2022 року його взагалі відправили до півторарічної оренди в Ботафогу.
По-справжньому розкрити потенціал нині вже 23-річного виконавця зумів італійський фахівець Роберто Де Дзербі, і в цьому сезоні Енріке видав дев’ять голів та десять гольових передач у 35 матчах.
Це підняло його на високі щаблі претендентів на трансфер із клубу, і зрештою міланський Інтер задовольнив вимоги Марселя щодо переходу бразильця.
22 млн євро + 3 млн євро бонусів — така вартість гравця, який підписав контракт із "зміями" до 2030 року.
Зарплатня в Італії складатиме 2,5 млн євро за сезону.