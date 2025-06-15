Франція

Французький клуб хоче зберегти лідера атаки до 2030 року та майже вдвічі збільшити йому зарплату.

Парі Сен-Жермен готує для Усмана Дембеле новий контракт із суттєвим підвищенням зарплати. За інформацією джерел, парижани запропонують форварду угоду до завершення сезону-2029/30, а його заробітна плата зросте з 18 до 35 мільйонів євро за сезон.

Команда Луїса Енріке виграла в сезоні одразу чотири трофеї — Лігу чемпіонів, чемпіонат і Кубок Франції, а також Суперкубок країни, здобутий у січні. Дембеле став одним із головних героїв тріумфу, а його ім’я нині — серед фаворитів на здобуття Золотого м’яча.

У численних рейтингах саме він вважається головним кандидатом на нагороду, випереджаючи вингерів Барселони Рафінью та Ламіна Ямала.

28-річний вінгер провів феноменальний сезон 2024/25: у 49 матчах за ПСЖ у всіх турнірах він забив 33 голи та зробив 15 асистів.

Раніше повідомлялось, що Дембеле встановив рекорд Ліги чемпіонів.