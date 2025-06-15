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Облак вірить у команду та налаштований пройти турнір із максимальним ентузіазмом.

Сьогодні, 15 червня, мадридський Атлетіко проведе свій дебютний матч на Клубному чемпіонаті світу. Суперником іспанців стане переможець Ліги чемпіонів — Парі Сен-Жермен.

Напередодні матчу воротар Атлетіко Ян Облак поділився своїми емоціями від участі у турнірі. Словенець підкреслив, що команду переповнює мотивація:

"Ми вийшли на змагання, які зовсім не прості, не всі там є. З таким ентузіазмом неможливо ні втомитися, ні злитися", — сказав Облак.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. слідкувати можна в онлайн-трансляції на Football.ua.