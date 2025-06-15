Облак вірить у команду та налаштований пройти турнір із максимальним ентузіазмом.
Ян Облак, getty images
15 червня 2025, 15:48
Сьогодні, 15 червня, мадридський Атлетіко проведе свій дебютний матч на Клубному чемпіонаті світу. Суперником іспанців стане переможець Ліги чемпіонів — Парі Сен-Жермен.
Напередодні матчу воротар Атлетіко Ян Облак поділився своїми емоціями від участі у турнірі. Словенець підкреслив, що команду переповнює мотивація:
"Ми вийшли на змагання, які зовсім не прості, не всі там є. З таким ентузіазмом неможливо ні втомитися, ні злитися", — сказав Облак.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. слідкувати можна в онлайн-трансляції на Football.ua.