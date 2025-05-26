Україна

Донецький клуб зробив офіційну пропозицію наставнику Дюнкерка, який вразив Францію своєю роботою в Лізі 2

Попри попередні чутки про потенційне призначення Арди Турана, Шахтар може обрати зовсім інший вектор у тренерському питанні.

Як повідомляє авторитетне французьке джерело Footmercato, донецький клуб звернувся з конкретною пропозицією до Луїша Каштру — португальського наставника, який нині очолює Дюнкерк.

45-річний фахівець працює у Франції з вересня минулого року й за короткий час зміг кардинально змінити гру команди. Попри обмежений бюджет, Каштру вивів Дюнкерк із зони аутсайдерів до боротьби за підвищення в класі. Хоча команда й не пройшла плей-оф, прогрес був очевидним і не залишився непоміченим.

Контракт тренера з французьким клубом чинний до 2027 року, однак інтерес до нього зростає — окрім Шахтаря, ним активно цікавиться й Ланс.

На цій посаді він може замінити Маріно Пушича, який залишив клуб.