Франція

Париж не планує продавати молодого вінгера, попри інтерес з боку Баварії та АПЛ.

Вінгер Бредлі Баркола, як і повідомлялося раніше, залишається в пріоритетних планах Парі Сен-Жермен, і клуб не має наміру відпускати гравця цього літа. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Незважаючи на зацікавленість з боку Баварії та кількох клубів англійської Прем’єр-ліги, ПСЖ розглядає Баркола як “недоторканного” футболіста. У клубі задоволені прогресом 22-річного вінгера, а також готові в майбутньому запропонувати йому новий контракт.

Очікується, що обговорення умов оновленої угоди можуть стартувати вже до кінця 2025 року, адже парижани прагнуть закріпити за собою одного з найперспективніших французьких гравців.

У минулому сезоні Бредлі Баркола провів за Парі Сен-Жермен 58 матчів, в яких він забив 21 гол та віддав 19 результативних передач.