Голкіпер Манчестер Юнайтед не входить у трансферні плани французького клубу.
Андре Онана, Getty Images
24 червня 2025, 20:41
Перехід воротаря Манчестер Юнайтед Андре Онани до Монако наразі не розглядається.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, інтерес французького клубу до голкіпера "червоних дияволів" повністю охолов, попри інформацію в ЗМІ останніми днями.
На даному етапі між клубами немає жодних активних перемовин, а сам гравець також не веде діалогу з представниками Ліги 1.
За інформацією джерела, ситуація залишається стабільною — Онана готується до нового сезону у складі Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, камерунський воротар приєднався до англійського гранда влітку 2023 року з Інтера, однак його виступи викликали змішані оцінки.