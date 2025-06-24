Перехід воротаря Манчестер Юнайтед Андре Онани до Монако наразі не розглядається.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, інтерес французького клубу до голкіпера "червоних дияволів" повністю охолов, попри інформацію в ЗМІ останніми днями.

На даному етапі між клубами немає жодних активних перемовин, а сам гравець також не веде діалогу з представниками Ліги 1.

За інформацією джерела, ситуація залишається стабільною — Онана готується до нового сезону у складі Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, камерунський воротар приєднався до англійського гранда влітку 2023 року з Інтера, однак його виступи викликали змішані оцінки.