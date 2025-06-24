Франція

Голкіпер Манчестер Юнайтед не входить у трансферні плани французького клубу.

Перехід воротаря Манчестер Юнайтед Андре Онани до Монако наразі не розглядається.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, інтерес французького клубу до голкіпера "червоних дияволів" повністю охолов, попри інформацію в ЗМІ останніми днями.

На даному етапі між клубами немає жодних активних перемовин, а сам гравець також не веде діалогу з представниками Ліги 1.

За інформацією джерела, ситуація залишається стабільною — Онана готується до нового сезону у складі Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, камерунський воротар приєднався до англійського гранда влітку 2023 року з Інтера, однак його виступи викликали змішані оцінки.