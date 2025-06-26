Франція

Французький клуб шукає заміну Луїсу Енріке, але поки відстає в боротьбі за бельгійського вінгера.

Марсель вивчає можливість підписання флангового нападника ПСВ Йогана Бакайоко. Після переходу Луїса Енріке до Інтера французький клуб активно шукає підсилення атаки, і бельгійський вінгер опинився в шорт-листі тренерського штабу.

Як повідомляє видання La Provence, ПСВ уже обізнаний про інтерес Марселя, однак переговори поки не перейшли в активну фазу. Натомість клуби з англійської Прем’єр-ліги та Бундесліги вже зробили конкретні кроки у напрямку потенційного трансферу.

Контракт Бакайоко з нідерландським чемпіоном чинний до 2026 року, тож ПСВ може розглянути його продаж вже цього літа, щоб уникнути втрати гравця безплатно в майбутньому. Transfermarkt оцінює футболіста в 30 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Бакайоко провів 47 матчів за ПСВ у всіх турнірах, відзначившись 12 голами та трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Наполі націлився на Нуньєса.