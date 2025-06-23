Італія

Проєкт Антоніо Конте зацікавив уругвайця — тепер усе залежить від фінансів.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс може змінити клуб цього літа — уругваєць дав попередню згоду на перехід до Наполі. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, гравця зацікавив спортивний проєкт нового наставника неаполітанців Антоніо Конте, і він відкритий до переговорів.

Тепер основна увага зосереджена на фінансовій складовій. Ліверпуль не планує продавати свого нападника за низьку суму — клуб розраховує отримати солідну компенсацію, враховуючи інвестиції, зроблені у гравця 2022 року. Також ключовим фактором у переговорах стане заробітна плата Нуньєса.

Дарвін Нуньєс провів минулий сезон у складі "червоних" нестабільно, що спричинило чутки про можливу зміну клубу. Наполі, який прагне якісного підсилення перед стартом нового сезону, розглядає 25-річного форварда як пріоритетну ціль у лінії атаки.

Раніше повідомлялося, що Наполі також хотів би підписати ще одного гравця Ліверпуля — вінгера Федеріко К'єзу. За інформацією італійських ЗМІ, неаполітанці готуються зробити пропозицію у загальний фінансових пакет 105 мільйонів євро за двох виконавців.

У той же час, також фігурувала інформація щодо бажання Ліверпуля забрати у Наполі зіркового форварда Віктора Осімгена, у якого прописана клаусула в 75 мільйонів євро.