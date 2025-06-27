Франція

Французький бомбардир може повернутися на батьківщину після майже 13 років за кордоном.

Переговори між Лос-Анджелес ФК і Ліллем стосовно трансферу центрального нападника Олів'є Жиру близькі до завершення, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуб Ліги 1 близький до переходу 38-річного француза. Сам гравець прагне повернутися до Європи.

До Лос-Анджелес ФК Жиру перебрався з Мілана на правах вільного агента влітку 2024 року. На його рахунку всього п'ять голів і три асисти в 37-ми матчах за "чорно-золотих" у всіх турнірах.

Контракт виконавця з клубом МЛС розраховано до кінця 2025-го (з опцією продовження до 2026). Порталом transfermarkt досвідчений бомбардир оцінюється в 1.5 млн євро.

Нагадаємо, що Олів'є став чемпіоном Франції-2011/12 із Монпельє. Ту кампанію він завершив у статусі найкращого бомбардира Ліги 1 (21 гол).