Франція

Олів’є залишає ФК Лос-Анджелес і повертається в Європу після року в MLS

Досвідчений колишній нападник збірної Франції Олів’є Жиру офіційно повертається до європейського футболу.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 38-річний форвард найближчим часом стане гравцем Лілля.

Жиру вже погодив умови річного контракту з французьким клубом. Лілль підготував усі необхідні документи, а медогляд заплановано на найближчі дні.

Після сезону в МЛС у складі ФК Лос-Анджелес, де Олів’є став лідером атаки й регулярно виходив у стартовому складі, іменитий бомбардир вирішив повернутися до рідної Франції, де раніше захищав кольори Гренобля, Тура та Монпельє.

Нагадаємо, що Олів’є Жиру переїхав до США рік тому на правах вільного агента з Мілана. Із того моменту він зіграв за ЛАФК 37 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.