Франція

Звіти говорять протилежне.

Власник Ліона Джон Текстор висловився про пониження свого клубу до французької Ліги 2. Його слова наводить ge.globo.

"На футбольному полі я справлявся краще, ніж у французькій системі. У цьому я не досяг успіху, це очевидно. Процес адаптації до системи для мене, як американського інвестора, завжди здавався незрозумілим. Але в нас чудова фінансова база.

Збираємося вкласти значну суму грошей в клуб, ми щойно продали Крістал Пелес. У нас точно немає ніяких фінансових проблем, у нас ніколи не було такої ліквідності. Але в цьому процесі я зробив дещо, що розчарувало контролюючі органи у Франції, і нам потрібно це виправити", — сказав Текстор.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виплатив всю суму за Барколя, щоб допомогти Ліону.