Франція

"Олімпійці" продовжать грати в елітному французькому дивізіоні.

Французький Ліон прокоментував рішення Національної дирекції контролю та управління залишити клуб у Лізі 1. Про це йдеться на офіційному сайті "ткачів".

"Ліон вітає сьогоднішнє рішення зберегти клуб у Лізі 1. Клуб дякує Апеляційному комітету за визнання амбіцій нового керівництва клубу, яке має намір забезпечити серйозне управління в майбутньому.

Нове керівництво, підтримуване акціонерами і кредиторами, надзвичайно вдячне за всю підтримку як з клубу, так і ззовні, особливо від уболівальників, співробітників, гравців, партнерів і керівників.

Сьогоднішнє рішення — перший крок до відновлення довіри до клубу. Тепер ми можемо зосередитися на наших спортивних цілях, готуючись до наступного сезону", — йдеться в заяві Ліона.