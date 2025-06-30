Франція

Французький гранд реагує на фінансову кризу гучними кадровими перестановками.

У футбольному клубі Ліон відбулися кардинальні зміни у керівництві: американський інвестор Джон Текстер, який через свою компанію Eagle Football Group володів контрольним пакетом акцій, вирішив піти у відставку. Він залишив усі управлінські посади, включно з членством у раді директорів.

Новою очільницею клубу стала Мішель Канг — підприємиця, яка з 2023 року входила до складу ради директорів Ліона та контролює більшість у жіночій команді. Вона також є третім за величиною акціонером серед усіх власників. Тепер саме Канг відповідатиме за апеляційний процес щодо рішення DNCG — фінансового наглядового органу французького футболу — перевести Ліон до Ліги 2 через боргові зобов’язання.

Разом із нею до керівної вертикалі долучився й новий генеральний директор — Міхаель Герлінгер, який понад 18 років працював у структурі мюнхенської Баварії. Його досвід має допомогти клубу стабілізувати ситуацію та зберегти місце в елітному дивізіоні Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виплатив всю суму за Барколя, щоб допомогти Ліону.