Франція

Хоакін Панічеллі змінить іспанський чемпіонат на французький.

Страсбур завершує придбання центрального нападника Депортіво Алавес Хоакіна Панічеллі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуб Ліги 1 викладе за 22-річного аргентинця 16 млн євро. Якою буде тривалість контракту з гравцем наразі невідомо.

Панічеллі перебрався до Депортіво Алавес на правах вільного агента в січні 2023 року, залишивши рідний для нього Рівер Плейт. За клуб Ла Ліги Хоакін провів 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

У сезоні-2024/25 центрфорвард виступав за Мірандес (оренда), записавши на свій рахунок 21 гол і вісім асистів у 44-х поєдинках, ставши другим найкращим бомбардиром минулої кампанії другого дивізіону Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Мілан готує нову пропозицію щодо оборонця Страсбура.