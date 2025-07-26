Франція

Клуб подав офіційну пропозицію та вже веде перемовини з агентами гравця.

Евертон почав активну фазу переговорів щодо трансферу Маліка Фофана, 20-річного флангового нападника Олімпік Ліон. Клуб зробив офіційну пропозицію французькій стороні й наразі перебуває в прямих перемовинах, паралельно погоджуючи умови контракту з табором самого гравця.

Фофана переїхав до Франції в січні 2024 року з бельгійського Гента, а минулого сезону продемонстрував чудову результативність: 11 забитих м’ячів і 5 гольових передач у 41 матчі за Ліон у всіх турнірах.

Хоча раніше вже фігурувала інформація про інтерес до бельгійця з боку Ліверпуля, який міг активізуватися після продажу К’єзи, наразі до перемовин підключається і Евертон. Клуб із Ліверпуля має намір зміцнити атакувальну лінію до старту нового сезону і розглядає Фофана як один із головних варіантів.

Футболіст залишається в центрі уваги відразу кількох клубів з АПЛ та Європи.