Франція

Лео Естігор виступав за "россоблу" на правах оренди в другій частині сезону-2021/22.

Дженоа орендує центрального захисника Ренна Лео Естігора, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "россоблу" отримають право викупу 25-річного норвежця. Гравець представлятиме клуб із Генуї до кінця майбутньої кампанії.

У разі здійснення повноцінного трансферу Дженоа підпише з Естігором розрахований до кінця червня 2029 року контракт. Лео вже представляв генуезців, відзначившись одним голом у 15-ти матчах усіх турнірів другої частини сезону-2021/22 (оренда з Брайтона).

Ренн наприкінці липня 2024-го виклав за оборонця 7 млн євро Наполі, тоді як зараз порталом transfermarkt він оцінюється в 10 млн. У першій половині минулої кампанії норвежець провів 18 поєдинків у чемпіонаті й Кубку Франції, відзначившись одним голом, а в другій — взяв участь в 11-ти протистояннях Гоффенгайма в Бундеслізі (оренда).

Контракт Естігора з "червоно-чорними" розраховано до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, нещодавно клуб Ліги 1 придбав ще одного гравця марсельського Олімпіка.