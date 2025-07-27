Франція

"Мастифи" зацікавилися Робіном Руфсом.

Воротар НЕК Неймеген Робін Руфс опинився в сфері інтересів Лілля, передає видання L'Équipe.

"Мастифи" шукають заміну близькому до ПСЖ Лукасу Шевальє. Раніше паризький гранд уже погодив контракт із ним.

Лілль натомість розпочав переговори з кількома голкіперами та їхнім оточенням. Одним із потенційних новачків клубу є вищезгаданий 22-річний нідерландець.

Офіційної пропозиції НЕК, з яким Руфс пов'язаний розрахованим до кінця червня 2028 року контрактом, ще не отримав. Оціненим порталом transfermarkt у 4 млн євро Робіном також цікавляться в Англії.

У 42-х матчах усіх турнірів за клуб із Неймегена гравець пропустив 55 голів, 13 разів зберігши свої ворота "сухими". Також на його рахунку вісім пропущених голів у десяти поєдинках (п'ять "сухих") за збірну Нідерландів U-21.

Нагадаємо, нещодавно Лілль оновив угоду зі своїм капітаном.