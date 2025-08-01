Франція

Прокуратура вимагає висунути гравцеві ПСЖ обвинувачення в зґвалтуванні.

Прокуратура Нантерра, розташованого поблизу Парижа, вимагає від кримінального суду висунути правому захисникові ПСЖ Ашрафу Хакімі обвинувачення в зґвалтуванні, передає видання Le Parisien.

Повідомляється, що слідчий суддя має підтвердити або відхилити умови остаточного обвинувального акту прокуратури, підписаного сьогодні, 1 серпня. Таким чином 26-річному марокканцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

Скандальна ситуація, яка стала предметом розслідування, датується 25 лютого 2023-го. Нагадаємо, що тоді ймовірна потерпіла звернулася до поліції, заявивши про статевий акт за участі Хакімі, вчинений без її згоди. Ашраф звинувачення заперечував і стверджував, що жінка має на меті фінансову вигоду.

Раніше ми розповідали подробиці справи колишнього гравця лондонського Арсеналу, якого звинувачують у зґвалтуванні.