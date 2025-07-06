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Розповідаємо подробиці справи Томаса Парті, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Томас Парті перебуває під слідством у справі про зґвалтування з лютого 2022 року. Вперше його заарештували в липні того ж року.

Тепер йому офіційно висунуто обвинувачення за п’ятьма епізодами зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства.

Королівська прокуратура Великої Британії (CPS) — незалежний орган, який займається кримінальними справами після завершення поліцейського розслідування — оприлюднила ці звинувачення у п’ятницю вдень.

За даними CPS, справи стосуються трьох окремих жінок, які повідомили про інциденти, що сталися між 2021 і 2022 роками.



Серед них:

два випадки зґвалтування щодо однієї заявниці,

три випадки зґвалтування щодо іншої,

один випадок сексуального насильства — щодо третьої.

"Сьогодні Королівська прокуратура дозволила висунути обвинувачення Томасу Парті за кількома епізодами зґвалтування, після ретельного вивчення великого обсягу доказів", — зазначила головна прокурорка регіону CPS London North Джасвант Нарвал.

Вона підкреслила, що прокурори тісно співпрацювали з офіцерами столичної поліції Лондона, які вели розслідування, та консультувалися щодо коректної кваліфікації злочинів.

Що сказав адвокат Партея?

У заяві адвокатки футболіста, Дженні Вілтшир з юридичної фірми Hickman and Rose, йдеться про те, що її підзахисний має намір довести свою невинуватість.

"Томас Парті повністю заперечує усі висунуті проти нього звинувачення. Протягом трьох років він співпрацював із поліцією та прокуратурою. Тепер він радий, що отримає можливість нарешті очистити своє ім’я. Оскільки триває судовий процес, мій клієнт не може надавати жодних додаткових коментарів".

Чому розслідування тривало так довго?

Справи про зґвалтування — одні з найскладніших у кримінальному праві, особливо з точки зору доведення вини.

У своїх інструкціях щодо розгляду справ про сексуальне насильство Королівська прокуратура наголошує: поліція може висунути офіційні звинувачення лише тоді, коли існує реальна ймовірність тюремного терміну.

Це рішення базується на доступних доказах. Далі прокурори мають переконати присяжних, що обвинувачений не мав обґрунтованих підстав вважати, що потерпіла дала згоду на сексуальні дії.

Подальший розвиток справи залежатиме від наявних доказів. Завдання обвинувачення — переконати присяжних, що обвинувачений не мав "обґрунтованих підстав" вважати, що потерпіла погоджувалася на сексуальні дії.

Парті неодноразово допитували у поліції Лондона після його першого арешту в липні 2022 року. Його звільняли під заставу, терміни якої продовжувалися, що дозволяло гравцеві продовжувати виступи за Арсенал.

Чому Арсенал критикують?

Арсенал від самого початку знав про поліцейське розслідування щодо Томаса Парті. Як повідомили джерела клубу на умовах анонімності в коментарі The Athletic, керівництво дотримувалося всіх юридичних рекомендацій і заходів безпеки.

Однак активісти з кампанії Arsenal Supporters Against Sexual Violence (ASASV) регулярно проводили акції протесту — хоча й не згадували гравця безпосередньо. Їхня позиція полягає в тому, що після висунення серйозних звинувачень будь-якого працівника слід тимчасово усунути з посади.

У п’ятницю ASASV опублікувала заяву, у якій висловила "розпач і сором" через позицію клубу щодо ситуації з Парті. Організація знову закликала: усі, хто проходить по кримінальному розслідуванню, мають бути відсторонені.

"Ми продовжимо боротися, щоби клуб, який ми любимо, ніс відповідальність. Це ніколи не було лише про одного гравця", — йдеться в заяві.

Критика лунає і з інших джерел. Юрист Діно Ночівеллі з фірми Leigh Day сказав у коментарі для The Telegraph: "Те, що обвинувачений продовжував працювати — це неправильно. Такий підхід подає небезпечний сигнал у справах про зґвалтування та сексуальне насильство. Гравець мав бути відсторонений, доки клуб і Футбольна асоціація Англії не завершили розслідування. І не повинен був повертатися до роботи раніше".

Окремі критики також звернули увагу, що ще в квітні клуб вів переговори про продовження контракту з Парті.

У загальній заяві, оприлюдненій у п’ятницю ввечері, Арсенал повідомив: "Контракт гравця завершився 30 червня. Через поточне юридичне провадження клуб не може коментувати справу".

Футбольна асоціація (FA) також відмовилася від коментарів, пояснивши це тим, що розслідування все ще триває.

Чому ЗМІ раніше не називали прізвище Парті?

Це пов’язано з юридичними нормами. У Великій Британії затримані підозрювані мають право на приватність до моменту офіційного висунення обвинувачень. Як правило, суди вважають, що до цього моменту публічний інтерес не переважає право особи на недоторканність.

І лише після висунення обвинувачень — що й сталося зараз — журналісти можуть офіційно називати ім’я. Водночас уболівальники давно здогадувалися, про кого йдеться, адже в соцмережах регулярно з’являлися згадки про Парті в контексті цієї справи. Саме тому адвокат гравця зазначила, що це — "нарешті шанс очистити своє ім’я".

Чи грали інші футболісти під час подібних розслідувань?

В англійському футболі вже були гучні випадки, коли гравців звинувачували у сексуальних злочинах.

У серпні 2021 року захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді звинуватила поліція Чеширу в серії зґвалтувань. Клуб тоді усунув його, хоча спочатку гравець залишався доступним для матчів під час початкового етапу слідства. Менді заперечував усі звинувачення.

У результаті Менді повністю виправдали, але на той момент він уже залишив клуб. Пізніше він виграв судовий позов проти Сіті й отримав 11 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації за невиплачену зарплату.

Інша гучна справа — Адам Джонсон, колишній вінгер збірної Англії та Сандерленда. Його звинуватили в сексуальних стосунках із 15-річною дівчиною. Джонсон залишався основним гравцем до самого початку суду, на якому визнав провину в розбещенні неповнолітньої. Лише тоді Сандерленд розірвав із ним контракт. Суд засудив його до шести років ув’язнення.

У ще одному випадку (ім’я футболіста не розголошували), клуб діяв зовсім інакше. Після арешту в липні 2021 року за підозрою у низці сексуальних злочинів проти дітей, гравця відсторонили одразу, й він не грав протягом усього часу під слідством. Через 21 місяць справу закрили, визнавши, що вона не відповідає критеріям, які прописані у Кодексі прокурорів.

Що чекає на Парті?

Парті викликали до Вестмінстерського магістратського суду у вівторок, 5 серпня, де він має відповісти на звинувачення. Однак, швидше за все, сам судовий процес відбудеться вже у 2026 році.

На момент публікації йому 32 роки, і він уже чотири дні перебуває у статусі вільного агента. Теоретично Парті може підписати будь-який клуб, але кожен потенційний роботодавець знатиме, що гравець перебуває під слідством за дуже серйозними обвинуваченнями у Великій Британії.

The Athletic