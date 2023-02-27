Франция

Марокканець нібито зґвалтував 23-річну дівчину.

Захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі звинувачують у зґвалтуванні 23-річної дівчини, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, минулої неділі до поліції звернулась потерпіла, яка заявила про статевий акт за участю футболіста, вчинений без її згоди, але відмовилася подавати заяву. Співробітник поліції доповів начальству, і справою зацікавилася прокуратура.

Джерелу стало відомо, що 16 січня між Хакімі та дівчиною розпочалося листування в instagram, а 25 лютого дівчина приїхала в гості до футболіста. Через деякий час Хакімі почав цілувати гостю в губи, знімати з неї одяг і пестити груди. Також Ашраф здійснив проникнення до неї пальцями.

Дівчині вдалося звільнитися від футболіста, відштовхнувши його ногою. Пізніше вона надіслала повідомлення знайомому, який приїхав за нею.

Нагадаємо, в цей час ексгравець Барселони Дані Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі.