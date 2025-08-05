Франція

Опорник Тайлер Мортон залишив рідний для нього клуб.

Опорний півзахисник Тайлер Мортон попрощався з Ліверпулем і приєднався до ліонського Олімпіка, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Контракт із 22-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030-го. За свого вихованця клуб АПЛ отримав 10+5 млн євро й право право на 20% коштів від потенційного майбутнього продажу.

Мортон дебютував за Ліверпуль у вересні 2021 року. Загалом на рахунку Тайлера один асист у 14-ти матчах за "червоних". Сезони-2022/23 і 2023/24 він провів в орендах, представляючи Блекберн Роверс (46М, 4А) і Галл Сіті відповідно (41М, 3Г, 5А).

Влітку цього року опорник виграв чемпіонат Європи зі збірною Англії U-21. У 13-ти протистояннях за "молодіжку в усіх турнірах Мортон відзначився одним голом і трьома асистами.

Нагадаємо, нещодавно ліонський Олімпік також посилився гравцем збірної Чехії.