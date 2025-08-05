Французький Ліон офіційно оголосив про трансфер Павела Шульца — півзахисника Вікторії Плзень та національної збірної Чехії.

Сума угоди склала 7,5 мільйона євро, а ще 2,5 мільйона можуть бути виплачені у вигляді бонусів за умови виконання окремих пунктів контракту.

Минулого сезону Шульц став справжнім відкриттям чемпіонату Чехії, завершивши сезон із 15 голами та 9 результативними передачами у 35 матчах. Така статистика зробила його другим найкращим бомбардиром турніру.

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