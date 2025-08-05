Півзахисник Вікторії та збірної Чехії може принести французькому клубу ще більше користі, враховуючи його результативну статистику.
Павел Шульц, Ліон
05 серпня 2025, 09:45
Французький Ліон офіційно оголосив про трансфер Павела Шульца — півзахисника Вікторії Плзень та національної збірної Чехії.
Сума угоди склала 7,5 мільйона євро, а ще 2,5 мільйона можуть бути виплачені у вигляді бонусів за умови виконання окремих пунктів контракту.
Минулого сезону Шульц став справжнім відкриттям чемпіонату Чехії, завершивши сезон із 15 голами та 9 результативними передачами у 35 матчах. Така статистика зробила його другим найкращим бомбардиром турніру.
Нагадаємо, Реал Сосьєдад підписав захисника збірної Хорватії.