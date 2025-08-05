Франція

Ліон підписав одного з лідерів чемпіонату Чехії — Шульц приєднався за 7,5 мільйона євро

Півзахисник Вікторії та збірної Чехії може принести французькому клубу ще більше користі, враховуючи його результативну статистику.

Павел Шульц, Ліон