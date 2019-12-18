Германия

Защитник дортмундской Боруссии показал удивительное ускорение.

Ашраф Хакими разогнался до 36,2 км/ч в поединке 16-го тура против Лейпцига, что стало рекордом Бундеслиги, сообщает Sky Sport.

В нынешнем сезоне Ашраф Хакими провел 25 поединков в футболке Боруссии, забив шесть голов и сделав пять ассистов.

Напомним, что защитник выступает за дортмундцев на правах аренды из Реала, который собирается вернуть его летом.

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