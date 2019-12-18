Германия

Гладбахцы набрали три очка в домашнем поединке.

Боруссия М в поединке 16-го тура Бундеслиги принимала на своем поле Падерборн — главного аутсайдера чемпионата.

Гол Плеа в начале второй половины игры и точный удар Штиндля в ее середине принесли гладбахцами три балла, которые позволили догнать Лейпциг.

Боруссия М — Падерборн 2:0

Голы: Плеа, 46, Штиндль, 67

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини, 80) — Закария, Хофманн — Нойхаус — Херрманн (Джонсон, 88), Штиндль (Тюрам, 78), Плеа

Падерборн: Цингерле — Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прогер, Гьясула (Золински, 67), Василиадис, Хольтманн (Оливейра-Соуза, 58) — Мамба, Михель (Антви-Аджей, 86)

Предупреждения: Янчке, Вендт — Мамба, Шонлау, Василиадис, Золински