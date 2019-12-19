Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче 16-го тура Бундеслиги Герта гостила у Байера и смогла добиться победы с минимальным преимуществом в счете.

Единственный гол в поединке на счету защитника берлинцев Карима Рекика. Таким образом, Байер упустил шанс вернуться в ТОП-6, а Герта отдалилась от зоны вылета.

Обзор матча:

Байер – Герта 0:1

Гол: Рекик, 64.

Байер: Градецки — Бендер (Рецос, 46), Та, Бендер, Синкгравен — Арангис — Диаби, Амири, Хавертц (Паулиньо, 71), Фолланд — Аларио.

Герта: Ярстейн — Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт - Шелбред — Дарида (Майер, 90+1), Груйич - Дилросун, Зельке (Кепке, 72), Лукебакио (Вольф, 65).

Предупреждения: Фолланд, Паулиньо — Груйич, Шелбред, Дилросун (86).