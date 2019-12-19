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БАЙЕР - ГЕРТА, ФОТО GETTY IMAGES
19 декабря 2019, 11:40
В матче 16-го тура Бундеслиги Герта гостила у Байера и смогла добиться победы с минимальным преимуществом в счете.
Единственный гол в поединке на счету защитника берлинцев Карима Рекика. Таким образом, Байер упустил шанс вернуться в ТОП-6, а Герта отдалилась от зоны вылета.
Обзор матча:
Байер – Герта 0:1
Гол: Рекик, 64.
Байер: Градецки — Бендер (Рецос, 46), Та, Бендер, Синкгравен — Арангис — Диаби, Амири, Хавертц (Паулиньо, 71), Фолланд — Аларио.
Герта: Ярстейн — Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт - Шелбред — Дарида (Майер, 90+1), Груйич - Дилросун, Зельке (Кепке, 72), Лукебакио (Вольф, 65).
Предупреждения: Фолланд, Паулиньо — Груйич, Шелбред, Дилросун (86).