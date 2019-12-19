Германия

Польский нападающий показывает отличную результативность.

Роберт Левандовски первым достиг отметки в 30 голов в сезоне, сообщает официальный твиттер-аккаунт Баварии.

Отметим, что данное достижение покорилось польскому нападающему за 24 поединка. К тому же, на его счету одна результативная передача.

Роберт Левандовски также отметился голом в матче 16-го тура Бундеслиги, в котором Бавария с трудом обыграла Фрайбург.

Напомним, ранее Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

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