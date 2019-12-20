Германия

Форвард Лейпцига получил награду по итогам ноября.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер стал лучшим игроком чемпионата Германии в ноябре, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

23-летний немец в борьбе за награду обошел Патрика Херрманна, Филиппа Макса, Кристофера Нкунку, Милота Рашицу и Марселя Забитцера.

Тимо Вернер провел в ноябре четыре матча в Бундеслиге, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач, а Лейпциг набрал 12 очков из 12 возможных.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико проявляет интерес к Вернеру.