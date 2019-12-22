Германия

По окончании сезона вратарь Шальке Александер Нюбель покинет команду.

Александр Нюбель официально проинформировал руководство Шальке, что не намерен продлевать контракт и летом покинет Гельзенкирхен.

"Мы не удивлены, – прокомментировал ситуацию официальному сайту Шальке спортивный директор клуба Йохен Шнайдер. – По тому, как проходили переговоры с футболистом и его агентом, было ясно, что он не намерен оставаться. Что ж, мы уважаем его решение и надеемся, что в оставшихся до конца сезона матчах он отдаст все силы ради успеха команды".

23-летним воспитанником Падерборна, вся профессиональная карьера которого прошла в Шальке (41 матч), интересуется Бавария. Как сообщалось ранее, Шальке предложил Александеру улучшенные условия, чтобы он продлил контракт, истекающий в июне 2020 года.

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