Германия

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии между Падерборном и Айнтрахтом.

Двух голов в первом тайме оказалось достаточно, чтобы Падерборн сумел обыграть Айнтрахт на своем поле.

Падерборн – Айнтрахт 2:1

Голы: Сабири, 9, Шонлау, 41 – Дост, 72

Падерборн: Цингерле – Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз – Прогер (Хюнемайер, 86), Сабири, Гьясула, Антви-Аджей – Мамба (Михель, 66), Золински (Оливейра-Соуза, 79)

Айнтрахт: Видвальд – Чендлер, Хасебе, Фалетт, Ндика – Фернандес (Андре Силва, 46), Кор (Соу, 65) – да Коста, Гачинович (Камада, 76), Костич – Дост

Предупреждения: Сабири, Коллинз, Михель – Фернандес.

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