Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.

На Бентелер Арене завершился финальный поединок первой половины сезона в немецкой Бундеслиге, в котором Падерборн обыграл Айнтрахт.

Несмотря на три очка, "черно-синие" заканчивают год на последнем месте, а "орлы" финишировали на 13-й позиции.

Падерборн – Айнтрахт 2:1

Голы: Сабири, 9, Шонлау, 41 – Дост, 72

Падерборн: Цингерле – Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз – Прогер (Хюнемайер, 86), Сабири, Гьясула, Антви-Аджей – Мамба (Михель, 66), Золински (Оливейра-Соуза, 79)

Айнтрахт: Видвальд – Чендлер, Хасебе, Фалетт, Ндика – Фернандес (Андре Силва, 46), Кор (Соу, 65) – да Коста, Гачинович (Камада, 76), Костич – Дост

Предупреждения: Сабири, Коллинз, Михель – Фернандес.