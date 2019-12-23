Германия

Football.ua подводит итоги 17-го тура чемпионата Германии и первой половины сезона.

Бундеслига сезона-2019/20 достигла экватора, команды ушли на рождественские каникулы, а мы может подвести итог и последнего тура в этом году, и подытожить общие результаты полугодия. Лейпциг сумел финишировать первым, обойдя Боруссию М, Бавария заканчивает год третьей, Вердер отпразднует новый год в зоне вылета и многое другое.

17-й тур:

Лейпциг на троне, Гладбах допустил выездную осечку

Лейпциг, который проводит лучший сезон в своей 10-летней истории, таки вырвал под занавес первой половины чемпионата первое место, оформив номинальный статус зимнего победителя Бундеслиги. "Быки" сумели додавить Боруссию М, и можно смело заявить, что команда Нагельсманна увереннее прошла дистанцию, чем конкурент, ведь Лейпциг достойно играл против сильнейших немецких команд и, что самое важное, крайне редко грешил потерей очков в матчах против коллективов слабее, чего не скажешь про Гладбах.

Закономерно, что в домашнем поединке против Аугсбурга мало кто сомневался, что хозяева таки доведут начатое дело до конца и займут пьедестал чемпионата. Впрочем, "фуггеры", которые также находятся в хорошей форме, сумели создать проблемы "быкам", минимально обыграв Лейцпиг в первом тайме. Подопечные Нагельсманна поправили настроение своим болельщикам лишь на 68-й минуте, а вывести команду вперед сумел на 80-й минуте набравший отличный ход Патрик Шик.

Статистически хозяева уничтожили своего оппонента — 75 процентов владения, 22 удара, семь из которых в створ. Окончательную точку в матче удалось поставить на 89-й минуте усилиями Поульсена. Лейпциг победил, единолично возглавив таблице, а Аугсбург довольно комфортно закончил год на 10-м месте.

Рискнем спрогнозировать, что "быки" сумеют сохранить всю дистанцию, отпраздновав в конце сезона полноценное чемпионство.

Гладбах долгое время никого не подпускал к вершине, но конец года обличил слабое место команды Розе — выездные игры. И если в родных стенах отобрать очки у Боруссии задача не из легких, то в гостевых встречах "жеребцы" очень сложно добывают результат, да и игра команды откровенно отличается по качеству. В последних пяти выездных поединках Гладбах добыл лишь одну победу, при этом трижды проиграл. Сохранить первое место при таких обстоятельствах было бы крайне трудно, учитывая столь неуступчивого конкурента, как Лейпциг. Да и Бавария уже вплоную подобралась к "жеребцам".

Завершающим матчем в году стала игра против Герты, которая в последних играх набрала неплохой темп, поправив свое положение в турнирной таблице. Тем не менее, Гладбах провел свою лучшую игру за последние полтора месяца. Если в первом тайме команды играли откровенно на равных, то во второй половине Боруссия таки вспомнила, что она фаворит пары и один из лидеров Бундеслиги.

Как минимум пять отличных шансов было у гостей, чтобы открыть счет и добыть столь важную победу. Три очка позволили бы "жеребцам" сравняться по очкам с "быками", установив двоевластие в турнирной таблице. Тем не менее, Гладбах проводит отличный сезон — клуб определенно угадал с тренером, провел отличную и незатратную трансферную кампанию, а команда демонстрирует привлекательный футбол. Сложно оценить, насколько Боруссия реальный кандидат на победу в Бундеслиге, но за зону Лиги чемпионов коллектив будет бороться до конца.

Бавария выстрадала победу против Вольфсбурга, Хоффенхайм испортил праздничное настроение Дортмунду

Очень сложно и неоднозначно провела Бавария первую половину сезона. Да, "красные" без проблем выиграли свою группу в Лиге чемпионов, да и на экваторе Бундеслиги удалось финишировать на третьем месте, отстав от вершины таблицы лишь на четыре очка. С другой стороны, мюнхенцев лихорадило со старта первенства, а результатом стало увольнение Нико Ковача. Сменивший его Ханси Флик, хоть и не без осечек, но сумел поправить результаты. Руководство работу временного наставника оценило, оставив его у руля команды до конца сезона.

Непосредственно завершение года "красные" провели хорошо — клуб сумел прийти в себя после недавнего поражения от Гладбаха, выдав серию из трех побед подряд в чемпионате. Отдельно стоит упомянуть 18-летнего хавбека баварцев Джошуа Зиркзее, который провел лишь два матча на официальном уровне и забившим два гола. Кроме того, и в матче против Фрайбурга, и против Вольфсбурга схема была одна и та же — Зиркзее спасал победу для Баварии, а Гнабри ставил финальную точку.

Завершающий матч в году выпал против Вольфсбурга, который хоть стабильностью не отличается, но играет довольно вязко и упорно. "Волки" забили всего 18 голов — худших показатель, наряду с Фортуной, но пропустили также 18 — лучший, наряду с Боруссией М. Гости засушили игру на Альянц Арене, но сил "зеленым" на все 90 минут не хватило, и под занавес встречи мюнхенцы таки забили два гола.

Дортмунд — одна из самых веселых команд первого полугодия. От команды Фавра всегда можно ждать открытого футбола, но вот угадать с результатом — дело неблагодарное. "Шмели" много забивают, но и пропускает команда вполне стабильно. И, казалось бы, Боруссия набрала крейсерский ход в последних матчах, выиграв три игры и расписав боевую ничью против Лейпцига (3:3). Болельщики закономерно ждали удачного завершения года в поединке против проблемного Хоффенхайма.

Дортмундцы ударно начали встречу, а Марио Гетце вспомнил свои золотые годы, забив гол уже на 17-й минуте. Гости вполне спокойно и уверенно завершили первый тайм, а успех во второй половине "шмели" решили не развивать. Тут-то "деревенские" и пришли в себя. Хоффе начал давить на соперника, вполне логично сравняв счет на 79-й минуте. Боруссия совершила попытку включиться в игру, но хозяева на кураже добили оппонента усилиями Крамарича на 87-й минуте.

Конечно, Дортмунд усложнил себе задачу с точки зрения борьбы за чемпионство — семь очков уже увеличилось расстояние до первого места, но клуб провел плодотворную трансферную кампанию, и вполне можно рассчитывать на то, что во второй половине сезона инвестиции могут дать свой результат. Как бы там ни было, в зоне Лиги чемпионов "шмели" просто обязаны финишировать.

Фрайбург не удержался в топ-6, Байер преподнес сюрприз болельщикам

Как и ожидалось, форма Фрайбурга пошла на спад и команда не сумела завершить год в топ-6. Команде Штрайха следует отдать должное — "грифы" сохраняли свое место около вершины 16 туров кряду, но несколько неудач в последних матчах таки пошатнулись. "Брайгсау" добыли лишь одну победу в последних шести встречах, а последние три матча завершились двумя поражениями. Чтобы завершись год на шестом месте, Фрайбургу было необходимо обыграть Шальке на выезде. И они были близки к этой цели.

"Кобальтовые" — очень серьезный соперник. Подопечные Вагнера теоретически сражаются за победу в Бундеслиге, и вполне реально претендуют на место в зоне Лиги чемпионов. К тому же, в родных стенах Шальке проиграл лишь на самом старте чемпионата, уступив 0:3 Баварии. Тем не менее, результат команда добывает достаточно тяжело. В последних домашних играх "кобальтовые" выстрадали победы против Айнтрахта и Униона, и не грешили допускать осечки против таких коллективов, как Фортуна и Кельн.

Шальке удачно начал поединок, забив в середине первого тайма, но Фрайбург нашел в себе силы перехватить инициативу, сравняв счет на старте второго с пенальти. Затем сценарий матча и вовсе пошел не по плану хозяев — второй одиннадцатиметровый и гости выходят вперед. Но, откровенно, матч был равен, а "синим" удалось сравнять. Финальный свисток зафиксировал счет 2:2 — справедливо и закономерно.

Байер приятно удивил. Казалось бы, леверкузенцы находятся не в самой благоприятной форме, а в преддверии матча против Майнц команда и вовсе уступила скромным Герте и Кельну. Майнц, который хоть далеко и не фаворит, но команда довольно крепкая, учитывая неплохие результаты в последних матчах. "Карнавальники" вполне могли рассчитывать на победу против проблемных "фармацевтов" и, казалось бы, хозяева достигнут своей цели. Особенно учитывая то, что первый тайм полностью прошел под диктовку Майнца.

Вторая половина получилась несколько противоречивой. Гости включились в игру, и игра перешла на встречные курсы. Обе команды были близки, чтобы открыть счет, но удача в середине тайма решила улыбнуться Майнцу — защитник Байера Венделл получил вторую желтую и покинул поле. Только вот штурм "карнавальники" напрочь провалили, напротив, нарвавшись на контратаку на последней минуте игры, которая закончилась голом Байера. Леверкузенцы, хоть несколько и неожиданно, но подняли настроение своим поклонникам.

Одной строкой:

Кельн минимально одолел Вердер. Падение бременцев продолжается, и "зеленые" заканчивают год на предпоследнем месте в таблице, а "козлам" удалось отпраздновать третью победу кряду, укрепившись на 15-м месте.

Фортуна вырвала победу у Униона. Дюссельдорфцы добыли важные три очка с точки зрения борьбы за выживание. Им удалось обогнать Вердер и финишировать в зоне переходных матчей. А Унион как был в середине таблицы, так там и остался.

Падерборн обыграл Айнтрахт. Очередной аутсайдер, который сумел порадовать своих болельщиков накануне праздников. "Орлы" находятся в глубоком кризисе, от чего победа "черно-синих" не кажется столь удивительной.

Таблица: