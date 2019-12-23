Германия

Голкипер Баварии заявил, что может завершить карьеру не в Германии.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер не исключил, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в другом чемпионате.

Несмотря на это, 33-летний немец счастлив в мюнхенском клубе и пока не хочет никуда уходить.

"Я никогда не говорил, что хотел бы завершить карьеру в Германии, но и не заявлял о желании уйти из Баварии".

"Сейчас я не могу себе представить, как играть в другой стране, однако все может быстро поменяться. Не отрицаю, что может быть в будущем захочу этого".

"Мне хорошо в Мюнхене. Не думаю, нужно обязательно уезжать. Я хочу продолжать играть в футбол и занимать тем, что меня интересует", — заявил Нойер в интервью Kicker.

Ранее сообщалось, что Нойер хочет продлить контракт с Баварией до 2023 года.

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