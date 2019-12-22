Германия

Вратарь прокомментировал успех мюнхенского клуба.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о результате матча с Вольфсбургом в 17-м туре Бундеслиги.

"Это была снова волевая победа. Мы отдали все силы, чтобы победить и сделать себе такой приятный рождественский подарок.

Просто фантастика, что мы снова забили в конце, просто невероятно, что Йошуа Циркзее, как и в матче против Фрайбурга, практически первым касанием отправил мяч в ворота. В последних матчах мы показали сильную игру и уже предвкушаем второй круг", – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

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