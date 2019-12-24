Германия

Похоже, голкипер Баварии передумал завершать карьеру в сборной.

Мануэль Нойер не против сыграть за сборную Германии на Евро-2024, несмотря на то, что на момент старта турнира ему будет 38 лет.

"Сыграть на домашнем Евро-2024? Я в форме, я готов", — заявил Нойер в интервью kicker.

Ранее SportBild утверждал, что Мануэль может завершить карьеру в сборной после Евро-2020, поскольку устал от конфликта со своим конкурентом в национальной команде, голкипером Барселоны Марком-Андре Тер Штегеном.

Что касается клубных дел, то Мануэль собирается продлить контракт с Баварией до 2023 года, хотя не исключает, что поиграет также и в другом чемпионате.