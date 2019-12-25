Германия

"Шмели" планируют хорошо заработать на вингере.

Как утверждает Express, руководство Челси связалось с представителями Боруссии Д для того, чтобы узнать стоимость и доступность крайнего полузащитника Джейдона Санчо.

По данным источника, дотрмундцы ответили лондонцам, что они могут продать футболиста, если "синие" заплатят 100 миллионов фунтов. Ранее спортдир "шмелей" и вовсе заявлял, что клуб не планирует отпускать игрока.

Также отмечалось, что альтернативой Санчо может стать вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заа, который обойдется Челси значительно дешевле.

Ранее сообщалось, что переехать в Лондон из Мадрида может полузащитник Реала Иско.