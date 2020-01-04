Мюнхенский клуб заключил соглашение с голкипером Александером Нюбелем.
фото Бавария
04 января 2020, 12:15
Официальный сайт мюнхенской Баварии сообщил, что клуб подписал контракт с вратарем Шальке Александером Нюбелем.
Соглашение с 23-летним стражем ворот рассчитано на пять лет и вступит в действие по завершению действующего контракта с Шальке (с июля 2020 года).
Футболист перейдет в Баварию на правах свободного агента.
Напомним, что Шальке в последние месяцы пытался сохранить голкипера, продлив с ним договор, но Нюбель отказался.
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