Германия

Мюнхенский клуб заключил соглашение с голкипером Александером Нюбелем.

Официальный сайт мюнхенской Баварии сообщил, что клуб подписал контракт с вратарем Шальке Александером Нюбелем.

Соглашение с 23-летним стражем ворот рассчитано на пять лет и вступит в действие по завершению действующего контракта с Шальке (с июля 2020 года).

Футболист перейдет в Баварию на правах свободного агента.

Напомним, что Шальке в последние месяцы пытался сохранить голкипера, продлив с ним договор, но Нюбель отказался.