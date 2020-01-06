Германия

Мюнхенцы готовы подписать очередную звезду дортмундской Боруссии.

Защитник Реала Ашраф Хакими, который последних полтора сезона выступает в аренде за Боруссию Дортмунд, интересен Баварии, сообщает Marca.

Мюнхенцы уже сделали запрос в Реал о том, что мадридцы собираются делать с игроком летом после его возвращения из аренды.

Бавария хотела бы подписать Хакими благодаря его способности сыграть на обоих флангах защиты, а также в полузащите.

Реал пока не принял решения по Ашрафу, но точно не собирается оставлять его в аренде в Дортмунде. На позиции правого защитника у мадридцев сейчас есть Дани Карвахаль и Альваро Одриосола, а слева – Марсело и Ферлан Менди.