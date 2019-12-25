Испания

Тренерский штаб мадридцев рассчитывает на марокканца.

Реал не намерен принимать предложение Боруссии Д о продлении аренды Ашрафа Хакими, сообщает AS.

Изначальное соглашение было рассчитано на два сезона и подойдет к концу уже этим летом. Дортмундцы собирались сделать запрос о продлении, но источник уверен, что в стане "сливочных" Хакими оценивают выше Одриосолы, а потому захотят сохранить в клубе.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 поединков в футболке "желто-черных", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Напомним, что ранее Ашраф Хакими установил рекорд скорости в Бундеслиге.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.