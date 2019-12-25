Тренерский штаб мадридцев рассчитывает на марокканца.
АШРАФ ХАКИМИ, ФОТО GETTY IMAGES
25 декабря 2019, 15:46
Реал не намерен принимать предложение Боруссии Д о продлении аренды Ашрафа Хакими, сообщает AS.
Изначальное соглашение было рассчитано на два сезона и подойдет к концу уже этим летом. Дортмундцы собирались сделать запрос о продлении, но источник уверен, что в стане "сливочных" Хакими оценивают выше Одриосолы, а потому захотят сохранить в клубе.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 поединков в футболке "желто-черных", отличившись шестью голами и шестью ассистами.
Напомним, что ранее Ашраф Хакими установил рекорд скорости в Бундеслиге.
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