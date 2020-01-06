Германия

Голкипер высказался о будущей конкуренции.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер отреагировал на будущее прибытие в команду вратаря Шальке Александра Нубеля, который присоединиться к "красным" летом.

"Приход Нубеля не имеет значения для переговорах о моем новом контракте. Конечно, я определяю требования к новому соглашению. У меня есть мысли в голове, но я не буду их раскрывать. Пока что я ничего не скажу".

"Подписание Нюбеля — это дальновидное решение, принятое клубом. Александр — вратарь высшего уровня", — цитирует Нойера Goal.

Напомним, действующий контракт 33-летнего немецкого футболиста с мюнхенцами истекает в 2021 году.

Ранее Нойер заявил, что хотел бы принять участие в домашнем чемпионате Европы в 2024 году.