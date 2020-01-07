Летом 2020 года Александер Нюбель не будет отослан в другой клуб.
АЛЕКСАНДЕР НЮБЕЛЬ, ФОТО: ФК ШАЛЬКЕ
07 января 2020, 23:51
В начале месяца официально стало известно, что Александер Нюбель подписал контракт с Баварией. 23-летний футболист присоединится к мюнхенской команде летом 2020 года.
По информации Sport1, Бавария не планирует отправлять немца в аренду, несмотря на то, что основным голкипером команды является Мануэль Нойер.
При этом, с большой долей вероятности Баварию покинет Свен Ульрайх, который недоволен предстоящей ролью третьего вратаря.
Ранее сообщалось, что Шальке лишил Нюбеля капитанской повязки после объявления о его переходе в Баварию.
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