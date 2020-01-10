Германия

Защитник оказался лучше многих более именитых партнеров по команде.

Как сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза, защитник менхенгладбахской Боруссии Матиас Гинтер признан лучшим игроком национальной команды Германии в прошедшем 2019 году.

25-летний футболист в голосовании фанатов "Маншафта" набрал 37% или 10099 голосов всех респондентов.

Второе место занял вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри, за которого проголосовали 7734 раза (28,3%). Джошуа Киммих, который занял третье место, отстал очень прилично, набрав 2307 голосов (8,4%).

Всего было 27328 голосов.

Стоит отметить, что ранее Гинтер также был назван автором самого красивого гола сборной Германии в прошлом году.

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