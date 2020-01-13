Германия

Натаниэль Филипс меньше месяца пробыл в составе мерсисайдской команды.

Штутгарт объявил о возвращении Натаниэля Филипса, сообщил официальный сайт немецкой команды.

27 декабря Ливерпуль прервал аренду 22-летнего футболиста и вернул в состав своей команды. Англичанин провел на поле 90 минут в Кубке Англии против Эвертона (1:0), а также был заявлен на две игры в АПЛ, но на поле так и не появился.

Таким образом, проведя меньше месяца в Ливерпуле, Филипс вернулся в Штутгарт.

Во второй Бундеслиге Натаниэль провел девять матчей и отличился одной результативной передачей.