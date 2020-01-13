Константинос Мавропанос продолжит карьеру во второй Бундеслиге.
Константинос Мавропанос, ФК Нюрнберг
13 января 2020, 17:39
Нюрнберг объявил об аренде защитника Арсенала Константиноса Мавропаноса, сообщил официальный сайт немецкой команды
Сделка рассчитана до конца сезона. 22-летний футболист за все время в составе "канониров" провел лишь восемь матчей с момента перехода в январе 2018 года.
Отметим, что Нюрнберг занимает 16-ю строчку во второй Бундеслиге.
В текущем сезоне Мавропанос на поле не появлялся за Арсенал.
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