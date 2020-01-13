Германия

Фулбэк не знает, где окажется в будущем.

Защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, контракт которого принадлежит Реалу, не стал делать прогноз относительно того, где окажется по окончанию аренды.

"Мое сердце разделено между Мадридом и Дортмундом".

"До лета еще шесть месяцев, еще много игр. Что я могу сказать, так это то, что сейчас я очень рад быть в Боруссии Д. Я чувствую себя очень комфортно", — сказал Хакими Ruhr Nachrichten.

В сезоне-2019/20 в рамках Бундеслиги Хакими провел 17 матчей: на его счету два гола и шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что дортмундцы планируют выкупить права на футболиста у мадридцев.