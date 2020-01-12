Защитник Реала Ашраф Хакими может и дальше продолжить выступления за немецкую команду.
АШРАФ ХАКИМИ, GETTY IMAGES
12 января 2020, 18:35
Боруссия Дортмунд рассматривает вариант выкупа Ашрафа Хакими, сообщает Sport.de.
У немецкой команды нет соответствующей опции, но есть приоритет на покупку, если Реал решит продать своего футболиста.
Сообщается, что мадридский клуб рассчитывает в будущем на марокканца.
В текущем сезоне Хакими провел 17 матчей в чемпионате Германии: на его счету два гола и шесть ассистов.
Ранее сообщалось, что Бавария сделала запрос по Хакими.
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