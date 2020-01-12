Германия

Защитник Реала Ашраф Хакими может и дальше продолжить выступления за немецкую команду.

Боруссия Дортмунд рассматривает вариант выкупа Ашрафа Хакими, сообщает Sport.de.

У немецкой команды нет соответствующей опции, но есть приоритет на покупку, если Реал решит продать своего футболиста.

Сообщается, что мадридский клуб рассчитывает в будущем на марокканца.

В текущем сезоне Хакими провел 17 матчей в чемпионате Германии: на его счету два гола и шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Бавария сделала запрос по Хакими.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.