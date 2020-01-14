Наставник сборной Германии — о трансфере молодого голкипера.
Александр Нюбель, getty images
14 января 2020, 21:24
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о том, что голкипер Шальке Александр Нюбель летом станет игроком Баварии.
"По сути, я сторонник молодых игроков, которые получают как можно больше игрового времени. Таким образом, они могут развиваться и становиться лучше".
"Если игроку 20 или 21 и он сидит на скамейке в течение двух или трех лет, я не знаю, полезно ли это", — цитирует Лева Goal.
Ранее будущий переход Нюбеля прокомментировал основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.