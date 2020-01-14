Германия

Наставник сборной Германии — о трансфере молодого голкипера.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свое мнение о том, что голкипер Шальке Александр Нюбель летом станет игроком Баварии.

"По сути, я сторонник молодых игроков, которые получают как можно больше игрового времени. Таким образом, они могут развиваться и становиться лучше".

"Если игроку 20 или 21 и он сидит на скамейке в течение двух или трех лет, я не знаю, полезно ли это", — цитирует Лева Goal.

Ранее будущий переход Нюбеля прокомментировал основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.