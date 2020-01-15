Германия

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер заинтересовал мадридский клуб.

Тимо Вернер ближайшим летом может стать игроком Реала, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, мадридский клуб крайне недоволен выступлениями Луки Йовича и Мариано Диаса, поэтому ищет усиление атаки.

Летом в контракте Вернера будет активирована клаусула, которая будет варьироваться от 30 до 60 миллионов евро. Все будет зависеть от успешности выступлений 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Вернера 18 голов и 6 ассистов в 17 играх чемпионата Германии.

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