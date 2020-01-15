Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер заинтересовал мадридский клуб.
ТИМО ВЕРНЕР, GETTY IMAGES
15 января 2020, 00:22
Тимо Вернер ближайшим летом может стать игроком Реала, сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, мадридский клуб крайне недоволен выступлениями Луки Йовича и Мариано Диаса, поэтому ищет усиление атаки.
Летом в контракте Вернера будет активирована клаусула, которая будет варьироваться от 30 до 60 миллионов евро. Все будет зависеть от успешности выступлений 23-летнего футболиста.
В текущем сезоне на счету Вернера 18 голов и 6 ассистов в 17 играх чемпионата Германии.
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