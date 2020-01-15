Германия

Хорватский центрбек присоединился к немецкому клубу.

Защитник Зальцбурга Марин Понграчич перешел в Вольфсбург, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Хорватский центрбек подписал контракт с "волками" до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 10 миллионов евро.

Понграчич выступал в составе Зальцбурга с 2017 года, перейдя из Мюнхен-1860. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "быков".

Напомним, ранее Зальцбург отпустил нападающего Эрлинга Холанда в Боруссию Д за 45 млн евро.

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